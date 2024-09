Basket School Messina, Diakhate e Caruso: “Iniziamo con sicurezza e ci crediamo”

Svelato il calendario dei giallorossi che iniziano in casa il 29 settembre contro l'Antoniana

MESSINA – La Basket School Messina ha iniziato la preparazione alla prossima B Interregionale agli ordini di coach Pippo Sidoti. La formazione giallorossa esordirà in casa il 29 settembre prossimo quando riceverà la visita della Pallacanestro Antoniana e la prima parte di stagione regolare li vedranno impegnati ogni settimana, compresi quattro turni infrasettimanali, fino al 2 febbraio 2025. In squadra nuovo arrivo per Diakhate e ritorno di Caruso che ha giocato già sei mesi nella scorsa stagione. I due sono convinti che la Basket School farà una buona stagione.

Diakhate: “Qualche soddisfazione ce la prenderemo”

La guardia senegalese Baye Sidy Lamine Diakhate vestirà la maglia numero 42: “La preparazione è andata bene, abbiamo conosciuto meglio il coach e i dirigenti. A Messina trovo un bell’ambiente e una bella città, le persone sono simpatiche. Sono arrivato in Italia a Torino nel 2022 dove ho giocato per tre anni alla Pallacanestro Moncalieri, lo scorso anno ho fatto la B Interregionale con Collegno Basket. Da questa nuova stagione penso che qualche soddisfazione ce la possiamo togliere e ci crediamo. Speriamo che la gente che verrà a vedere le partite ci sosterrà rumorosamente come piace a me”.

Caruso: “Sappiamo chi siamo, iniziamo con sicurezza”

Tommaso Martin Caruso, play/guardia argentino torna a Messina dopo i pochi mesi giocati nella passata stagione, il numero 12 dei giallorossi dichiara: “Già è la seconda volta che sono a Messina e la conosco un po’ di più. È una bella città con gente diversa e in cui mi trovo molto bene. Lo scorso anno sono stato sei mesi, quest’anno ho affrontato la preparazione dall’inizio, bella tosta e importante. Come nuovo gruppo stiamo bene insieme anche se comunque in sei dello scorso anno, me compreso, sono rimasti. La passata stagione ci ha fatto capire chi siamo, potevamo fare di più ma siamo soddisfatti per i tanti risultati utili consecutivi e abbiamo mantenuto per tanto tempo l’imbattibilità in casa, inizieremo dunque con sicurezza. Personalmente ho entusiasmo in più e mi auguro di fare meglio dell’anno scorso”.

Il calendario della Basket School Messina

Alla prima giornata la Basket School Messina ospiterà la Pallacanestro Antoniana il 29 settembre in casa al PalaTracuzzi. Seguirà la prima trasferta stagionale che è il derby con la Svincolati Milazzo il 6 ottobre, Il 9 ottobre nel turno infrasettimanale viaggio a Catanzaro e la settimana si chiude con la Virtus Matera in casa. Trasferta a Marigliano il weekend successivo prima della sfida in casa nell’altro derby tirrenico contro Barcellona il 27 ottobre. Novembre si apre con la trasferta di Rende e poi il 10 novembre arriva la stracittadina contro Castanea tra le mura amiche, segue il 17 novembre il derby dello Stretto in casa della Viola Reggio Calabria. Poco tempo per riposarsi visto che l’ultima in casa nel girone di andata contro la forte piazza Armerina sarà un turno infrasettimanale e poi trasferta ad Angri il 24 novembre.

Il girone di ritorno vedrà i giallorossi rigiocare le stesse partite a campi invertiti, derby con Milazzo in casa il giorno dell’Immacolata, sfida a Barcellona il 5 gennaio, stracittadina al Polivalente dell’Unime il 18 gennaio e Viola Reggio Calabria che farà visita ai messinesi il 26 gennaio. La prima parte della stagione si concluderà in casa contro Angri il 2 febbraio. Previsti altri due turni infrasettimanali l’11 dicembre e il 29 gennaio.

Articoli correlati