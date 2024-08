Città di Sant’Agata, Ezio Raciti è il nuovo allenatore

Il tecnico catanese che ha firmato due salvezze del Messina siederà sulla panchina dei biancazzurri in Serie D

SANT’AGATA DI MILITELLO – Il Città di Sant’Agata comunica di aver affidato all’allenatore Ezio Raciti, la guida tecnica della squadra, per la stagione 2024/25. Catanese di nascita, Raciti può vantare un curriculum di tutto rispetto per la categoria. Protagonista di due clamorose salvezze con il Messina, in Serie C, nella stagione 21/22 e nella stagione 22/23, in passato ha allenato anche il Siracusa in Serie C nella stagione 18/19 e il Troina in Serie D, nella stagione 20/21. L’allenatore verrà presentato alla stampa e ai tifosi, giovedì 29 agosto alle ore 11, allo stadio ‘Biagio Fresina’.

Nel finale di stagione di due anni fa col Messina in Serie C l’allenatore etneo ha ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. La salvezza è sfumata all’ultima giornata e si è dovuti ricorrere al playout contro la Gelbison. Finale di stagione travagliato quello col mister che rassegnò le dimissioni e poi, dopo una lettera dei giocatori firmata dal capitano Ragusa, tornò sui propri passi. Nella stagione precedente invece il suo arrivo dopo la gestione fallimentare di Ezio Capuano. In quella parentesi 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte che bastarono, complice anche il fallimento del Catania, a salvarsi direttamente al termine del campionato.

Uno dei punti di forza del mister etneo è saper mettere a proprio agio, e soprattutto nei propri ruoli, i calciatori. La sua gestione del gruppo e dello spogliatoio fa sì che ognuno dia più del 100% in campo per la maglia. Arriva in biancazzurro dopo le vicissitudini che non hanno permesso ad Aurellio, allenatore argentino inizialmente designato per guidare la squadra, di sedere in panchina per problemi col tesseramento. Il gruppo era già in lavoro in ritiro da settimane allo stadio “Biagio Fresina”.

