Il Messina a Latina per lasciarsi alle spalle le questioni extra campo

MESSINA – Si torna in campo in un turno infrasettimanale per la sesta giornata di campionato in Serie C. Il Messina farà visita domani, mercoledì 25 settembre, al Latina allo stadio “Domenico Francioni”. Fischio d’inizio alle ore 20:45 con la direzione di gara affidata a Francesco Zago di Conegliano, con cui non ci sono precedenti né per i biancoscudati e neanche per i laziali. Sarà una sfida che dovrà far dimenticare gli ultimi giorni messinesi tra lutti, delusioni di gioco e dimissioni poi ritirate del tecnico. Il Messina avrà il lutto al braccio in ricordo di Christian Argurio.

I peloritani arrivano dalla rocambolesca partita contro la Casertana, dove dal risultato di 2-0 si sono fatti rimontare sino al 2-2, e soprattutto da un movimentato post partita dove il tecnico ha annunciato le dimissioni irrevocabili e poi le ha revocate il giorno successivo dopo aver ricevuto fiducia del presidente, con cui successivamente si è anche incontrato, e del gruppo squadra.

La partita contro i campani, oltre all’amaro in bocca, ha lasciato sette calciatori ammoniti al Messina: Lia, Frisenna, Ndir, Pedicillo, Petrucci, Petrungaro, Rizzo. Ma ha lasciato anche una multa, la terza consecutiva e anche in questo caso sostanziosa: 1500 euro, si legge nel referto del giudice sportivo, “per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in corrispondenza dell’imbocco del sottopassaggio posto sotto la Curva Sud, al termine della gara, mentre la quaterna arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, indirizzato diversi sputi verso l’arbitro, due dei quali lo colpivano in pieno volto”.

Il momento del Latina

La formazione nerazzurra laziale è allenata da questa stagione da Pasquale Paladino. Il tecnico è passato dal 3-5-2 della prima giornata al 4-3-1-2, col centrocampo a rombo, nelle ultime quattro. Il Latina al momento ha sei punti in classifica frutto di tre pareggi e una vittoria, ottenuta proprio nell’ultima giornata sul campo dell’Avellino e costata la panchina a Michele Pazienza, al suo posto Raffaele Biancolino.

Il Latina in casa non ha ancora vinto in questo campionato e al tempo stesso il Messina ancora è a secco di punti, e soprattutto gol, in trasferta. Vedremo se cadrà uno dei due taboo di inizio stagione per le due squadre che si affronteranno domani al Domenico Francioni dove non ci saranno squalificati da entrambe le parti, solo Mastroianni per i locali sarà diffidato, invece ex della sfida sarà il difensore, da quest’anno biancoscudato, Antonio Marino.

I precedenti tra le due squadre

Nella passata stagione l’andata si giocò in Sicilia. Sconfitta pesante subita dal Messina per 3-0 che fece a meno per tutto il secondo tempo di Frisenna espulso. Primo campanello di allarme della gestione Modica al Messina che in quelle giornate faticò parecchio. Al ritorno in trasferta pari 1-1 firmato Zunno che pareggiò la sfida alla mezz’ora.

L’anno prima il Messina fece en plein contro i laziali vincendo sia in casa rispondendo alla contestazione dei tifosi con un largo 4-1 che vide andare a segno due volte Catania, Iannone e Fiorani, sia al ritorno in trasferta con il 2-0 firmato Marino e Trasciani.

Due anni fa alla prima tra i professionisti con Pietro Sciotto presidente una vittoria e una sconfitta tra le due squadre. All’andata in casa del Latina 1-0 grazie al rigore trasformato da Carletti, mentre al ritorno stesso risultato per i padroni di casa con la rete di Morelli che risolse una mischia in area a seguito di un calcio d’angolo.

