Il Messina sfida la miglior difesa del torneo in trasferta a Monopoli

MESSINA – Il Messina (squadra) torna nuovamente, in queste settimane che trascorrono infinite, a lasciare per un attimo le vicende societarie per concentrarsi sul campo preparandosi alla trasferta di Monopoli. Domenica pomeriggio alle ore 15 alla stadio “Vito Simone Veneziani” infatti scenderanno in campo i biancoscudati per la 29ª giornata di campionato. Una vero e proprio testacoda tra la terza in classifica Monopoli, e fino a qualche giornata fa capolista del girone, e la terzultima Messina, che cerca di restare in scia alla quartultima per poter avere la possibilità di giocarsi tutto allo spareggio playout.

Le due squadre vengono da un momento simile visto che il Messina ha perso la sua imbattibilità lunedì sera contro il Trapani, dopo quattro risultati utili consecutivi. Ma la truppa di Simone Banchieri non vince dalla sfida casalinga col Latina, 1 febbraio, situazione simile per il Monopoli la cui ultima vittoria è datata 26 gennaio, in casa, con la Cavese. Altro dato speculare è che si affronteranno il terzo peggior attacco del campionato, 21 le reti del Messina peggio solo le già retrocesse Taranto e Turris di cui appena tre gol con Banchieri in panchina in cinque partite, e la prima difesa del girone con sole 18 reti subite.

L’avversario Monopoli

La formazione pugliese è un dato di fatto che sia più performante in trasferta piuttosto che in casa. 22 i punti tra le mura amiche del “Vito Simone Veneziani”, mentre lontano da casa sono 27 ed è la seconda miglior formazione del girone in questa speciale classifica, ma ha subito delle battute d’arresto nelle ultime giornate che hanno compromesso questo record oltre che la corsa al primo posto.

La formazione di mister Alberto Colombo infatti fino a quattro giornate fa lottava per la promozione diretta, era classificata al primo posto e proprio da allora non vince più. Nelle ultime quattro giornate sono arrivate due sconfitte e due pareggi. L’ultima vittoria è datata 26 gennaio in casa nel 3-1 rifilato alla Cavese. La terza forza del campionato è inoltre la miglior difesa del girone C con soli 18 gol subiti, ma nuovamente meglio in trasferta, dove ne ha subiti 7, rispetto alle partite in casa, 11. Attacco da 34 gol segnati, il capocannoniere è Francesco Grandolfo con dieci reti, seguito da Nicolò Bruschi con 6 e Federico Vazquez con 5.

Tra le file del Monopoli c’è l’ex Antony Angileri. Non saranno della gara gli squalificati Krapikas, lato Messina, Danilo Bulevardi e Bruno Valenti lato biancoverdi. I padroni di casa è probabile si schierano con la difesa a tre e due punte davanti in un solido 3-5-2 che permette di difendere meglio. In stagione tredici clean sheet, la vittoria più larga è arrivata segnando quattro reti e delle cinque sconfitte solo in un’occasione, in trasferta, sono arrivate due reti di scarto. In casa quelle due volte che il Monopoli è caduto lo ha fatto con un solo gol di scarto.

I precedenti tra Monopoli e Messina

Il Messina non trova una vittoria contro i pugliesi da cinque partite consecutive, dal febbraio del 2022. Nella sfida di andata pari 0-0 al “Franco Scoglio”, ma occasioni da entrambe le parti con almeno due salvataggi in extremis dei difensori a portiere battuto.

Nella passata stagione il Monopoli pareggiò a Messina 1-1 grazie al gol di Franco, al ritorno al “Vito Simone Veneziani” vittoria del Monopoli per 2-1. Due stagioni fa doppia sconfitta per i biancoscudati, all’andata in Puglia 2-0 per i locali, al ritorno gli ospiti prevalsero al Franco Scoglio per 1-0.

Nella stagione 2021/2022 sconfitta all’andata per il Messina, facendosi ribaltare in una partita decisa con una sola rete di scarto. Al ritorno invece l’ultima vittoria contro i pugliesi e in casa per 2-1 firmata da Statella e Adorante prima che l’autogol di Carillo con la complicità di Lewandowski su un campo ai limiti della praticabilità.

Arbitrerà la sfida il signor Mattia Drigo di Portogruaro. Ha già arbitrato il Messina in questa stagione nella sconfitta subita in casa all’andata contro il Sorrento per 0-1. Non ha arbitrato mai in Serie C il Monopoli e neanche nelle categorie inferiori. Sarà assistito da Davide Merciari di Rimini e Matteo Gentile di Isernia, quarto ufficiale Cristiano Ursini di Pescara.

