Il pagellone sportivo del 2023 a Messina: tennis, pallavolo, eventi, impianti e calcio - Tempostretto

Tra stagioni ancora in corso e annate sportive già concluse proviamo a tirare un po’ le somme di chi ha avuto successo e chi invece è chiamato a migliorare nel 2024

MESSINA – L’anno solare non è proprio perfetto per fare un bilancio complessivo di una società sportiva, molte di queste fermandosi in estate operano a cavallo di due anni, ma può essere comunque uno spunto per guardare in quel caso verso dove si sta andando.

Sport a Messina, il pagellone 2023

10 al Ct Vela Messina (tennis). Il Circolo del Tennis e della Vela di Messina si è laureato proprio qualche settimana fa campione italiano a squadre maschile. Lo scudetto è stato un obiettivo a lungo inseguito, tre finali negli ultimi cinque anni, e arrivato al termine di un atto conclusivo che emozionante è dire poco. Vittoria in rimonta possibile grazie al doppio di spareggio giocato e vinto dai fratelli, messinesi doc, Fausto e Giorgio Tabacco. Prima volta storica non solo per Messina ma anche per la Sicilia. Un successo del presidente Antonio Barbera, del direttore Salvi Contino e del capitano Francesco Caputo in primis che ci hanno sempre messo la faccia, specie nelle sconfitte.

9 ad Akademia Città di Messina (pallavolo). Due salvezze in serie A2 nello stesso anno che certificano un percorso di crescita evidente. Se ad inizio 2023 Akademia ha lottato per salvarsi e lo ha fatto infilando nove successi consecutivi nella poule salvezza, chiude ora l’anno da grande protagonista sempre in Serie A2 dove saluta il 2023 con sei successi di fila e soprattutto la matematica salvezza in quanto nel 2024 giocherà la poule promozione e non potrà retrocedere. Le atlete allenate da coach Bonafede meriterebbero il massimo dei voti ma lasciamo un piccolo margine perché le ragazze di Akademia specie in quest’anno hanno dimostrato di poter fare l’impossibile e sono ancora in corsa per un’altra storica promozione.

8 a Unime (nuoto e pallanuoto). Potersi allenare con programmazione e in impianti adeguati dà i suoi frutti. Alla ribalta in Sicilia e anche a livello nazionale la squadra del nuoto in costante crescita, a podio tra le società siciliane, con atleti autori di nuovi record regionali e che staccano partecipazioni ai campionati italiani. La formazione di pallanuoto maschile invece gioca la serie B maschile e senza grosse pressioni lo scorso anno ha raggiunto la semifinale playoff per la promozione in serie A2, quest’anno l’obiettivo è lo stesso.

7 al Futsal e al Basket. Una squadra, il Messina Futsal maschile, è stata ripescata nella nuova Serie A2, l’altra squadra, il Team Scaletta femminile, si è salvata in Serie A2 ma vista la rivoluzione strutturale dei campionati si ritrova in serie B. Fatto sta che sono due formazioni appena una spanna sotto i top campionati italiani e stanno onorando le categorie in cui giocano e i colori della propria città.

Tra promozioni, quattro, ripescaggi, uno, e retrocessioni, una, quest’anno in Serie B Interregionale di pallacanestro ci sono sei squadre della provincia di Messina, tre addirittura cittadine che provano a disputare un campionato dignitoso in condizioni non ottimali non per loro volontà.

6 allo Sport Paralimpico, agli Eventi e al Rugby. Quest’anno in città si è dato maggior risalto agli sport legati alla disabilità: l’Aurora Messina ci ha portato a conoscere blind tennis, dove eccelle Antonella Rigano, torball e showdown; l’Unime ha ottenuto l’ammissione in Serie A di baseball per non vedenti; la Mediterranea Eventi ha portato in città da ultimo il Calcio Balilla paralimpico ma anche il Beach Volley in piazza Duomo e in questo va dato atto all’amministrazione di essere stata lungimirante.

Così come la giunta Basile ha dato risalto a tutti gli sport e l’associazionismo di Messina con la Notte Bianca dello Sport un’idea lanciata per caso che ha subito raccolto adesioni, segno che la città vorrebbe avere più spazi dedicati.

Si intreccia tra sport e sociale anche il Messina Rugby, formazione che disputa il campionato di Serie B nazionale, e che punta molto sull’inclusione e i progetti sul territorio: molti atleti hanno storie particolari alle spalle, come Sid, e la società punta sempre all’inclusione, dal rugby femminile alla volontà di creare uno spazio civico di comunità.

Rimandati e bocciati

Rimandato l’Acr Messina. Togliendo per un attimo gioco e risultati, certamente migliori rispetto agli ultimi due anni, e stendendo un velo pietoso sull’estate vissuta, il Messina a fine anno sembra lo stesso di sempre: in lotta per uscire dalla zona playout e costretto a intervenire in modo importante sul mercato di riparazione. Viene da chiedersi non si impara mai? Il voto non può essere sufficiente e, come per tutti gli alunni più discoli, si aspetta adesso la fine dell’anno per provare a strappare una sufficienza o anche di più.

Senza voto la Top Spin Messina. La formazione vice campione d’Italia di tennistavolo, disputa la Serie A1 maschile, ha chiuso e iniziato due stagioni in questo 2023 in chiaro scuro. Dopo aver terminato una stagione che l’ha vista eterna seconda sempre sopravanzata da Carrara ha operato sul mercato quasi una rivoluzione ma i frutti non si stanno vedendo o comunque non sono così strabilianti. Sicuramente ha inciso, distraendo per forza di cose l’ala sportiva, il caso giudiziario che ha interessato parte della dirigenza e vedremo nel nuovo anno se avrà conseguenza più gravi con anche ripercussioni sulla squadra.

Insufficienza agli impianti messinesi. Non è un voto all’amministrazione, che per l’impegno mostrato per gli Eventi di cui sopra, a cui se ne potrebbero aggiungere altri, ha ottenuto una piena sufficienza. Il voto espresso è proprio un voto agli impianti esistenti a Messina che, leggendo la definizione di insufficienza, ovvero inferiore al minimo necessario, non reputiamo abbastanza per andare incontro ai bisogni degli atleti (allenamenti, spogliatoi, terreno di gioco) o a chi assiste come spettatore ad eventi sportivi (in impianti dove spesso non è concessa l’agibilità al pubblico).

Il basket in città per fare un esempio al momento non giocherebbe o non giocherebbe col pubblico se non fosse per la concessione dell’impianto universitario, quindi privato. Il nuoto amatoriale solo da qualche settimana ha nuovamente la possibilità di usufruire della piscina comunale “Graziella Campagna”, coperta evitando vento e pioggia all’aperto di Villa Dante, altra novità recente è l’affidamento dei lavori alla piscina esterna dell’impianto Cappuccini, non si è però detto nulla circa il tetto sfondato dell’allora piscina coperta. Lo stadio Scoglio infine è buono per soli 7mila spettatori, impensabile che un grande imprenditore investa sulla squadra anche per questo, ma non è “buono” per allenarsi tutti giorni e neanche per giocarci quando piove.

Al tempo stesso va dato atto che il PalaRescifina è stato pienamente recuperato, con agibilità e fruibilità. E l’assessore Finocchiaro recentemente ai nostri microfoni ha detto che così sarà anche per il PalaTracuzzi, intorno a febbraio, lo stadio Celeste, che però non ospiterà più il Messina, e i lavori allo stadio Scoglio “inizieranno dal 10-12 luglio in poi, dopo l’ultimo concerto”. Sorvolando sul lavoro per il drenaggio allo Scoglio, che era inizialmente previsto nell’estate 2023 dopo i concerti, proprio sui tempi l’amministrazione non riesce a venire incontro alle esigenze degli sportivi.

Il campo di calcio servirà alla società a fine agosto, quindi secondo l’ipotesi dell’amministrazione i lavori andranno completati in un solo mese compresa la settimana di Ferragosto, mentre il nuovo parquet e la ripresa della fruibilità al PalaTracuzzi per il basket arriverà probabilmente quando la stagione regolare di serie B Interregionale sarà conclusa. L’ultima gara del girone è fissata per il 18 febbraio, l’assessore ha parlato genericamente di febbraio, quindi potrebbe essere fruito solo per le partite della post season.

