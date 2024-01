Messina – Taranto, tutto quello che c’è da sapere sulla sfida del giorno

Alle ore 14 calcio d'inizio tra biancoscudati e pugliesi. Mancherà l'ex Capuano, i precedenti e i convocati per la sfida

MESSINA – Si gioca la 22ª giornata al Franco Scoglio dove il Messina alle ore 14 ospita il Taranto, ad arbitrare la sfida Calzavara di Varese. Assenti gli squalificati Franco per il Messina e Ferrara per il Taranto con Capuano che non potrà sedere in panchina, anche lui squalificato, contro la sua ex squadra.

I convocati del Messina

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Pasqualino Ortisi (2002), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

La probabile formazione pensando ad un 4-2-3-1 come nell’ultima uscita a Caserta dovrebbe avere elementi certi mentre in alcuni ruoli, ma potrebbero esserci dei ballottaggi. Fumagalli tra i pali, linea difensiva composta da Salvo, Manetta, Pacciardi e Ortisi (Zona). A centrocampo Frisenna e uno tra Firenze e Civilleri, il primo non si è allenato tutta la settimana mentre il secondo è appena arrivato ma potrebbe essere lanciato in campo dal primo come due settimane fa è stato per Rosafio. Dietro la punta Luciani (Plescia), dovrebbero agire Rosafio, Emmausso e Zunno (Ragusa). C’è da capire anche come sarà valutato il discorso under per il minutaggio.

