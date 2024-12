“Disservizi idrici, cambiano i presidenti Amam ma non i problemi”

Il consigliere della III Municipalità, Alessandro Geraci, lamenta "carenze di comunicazione con la popolazione nella gestione dei disagi"

MESSINA – Un invito a cambiare la gestione della comunicazione, nell’Amam, quando ci sono emergenze idriche a Messina, come quella in corso. Il consigliere della III Municipalità, Alessandro Geraci, del Movimento Cinquestelle, lamenta “carenze di comunicazione con la popolazione nella gestione dei disagi. È cambiato (inutilmente) il presidente dell’Amam ma non sono cambiate le carenze comunicative con la popolazione e con i consiglieri portavoce dei territori”.

Insiste Geraci: “Ad ogni guasto e ad ogni distacco idrico, al fine di eseguire i lavori, sono i cittadini a chiamare lamentando il disservizio. E noi a nostra volta a contattare l’azienda e l’amministrazione per comprendere cosa sia successo ed i tempi di intervento. Nessuno mette in dubbio, che la rete idrica e l’intero acquedotto siano vetusti, sui quali mai nel passato si fosse intervenuti. E che siano sacrosanti i tempi tecnici di intervento e nulla da rimproverare ai tanti operatori e tecnici al lavoro ogni giorno. Ma nell’era del digitale, dei social, delle istantanee comunicazioni, è inaccettabile questa continua assenza di dialogo e comunicazione da parte dei vertici Amam”.

“Come III Circoscrizione, ancora nessun confronto con il presidente Alibrandi”

E ancora: “Sono passati quasi due mesi dal giorno di insediamento del nuovo presidente, Paolo Alibrandi, e ancora non abbiamo avuto un confronto istituzionale con la Terza Circoscrizione, largamente interessata dai molteplici problemi idrici. Nelle more di un confronto ad ampio raggio con l’azienda di viale Giostra, che ha anche assorbito la gestione delle manutenzioni ordinarie della città, ieri ho chiesto intanto al neo assessore Antonino Carreri, con delega ai rapporti con l’Amam, di intervenire sulla comunicazione aziendale. Ho chiesto di far sì che, prima di ogni distacco per qualsivoglia motivo, venga informata la popolazione passo dopo passo attraverso tutti i canali disponibili sia istituzionali che mediatici. Non è più ammissibile alcuna negligenza quando si tratta di un bene pubblico essenziale come l’ acqua”.

