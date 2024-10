Messina, attenzione al Monopoli. In trasferta è una corazzata

I pugliesi miglior difesa del torneo domenica faranno visita al Franco Scoglio ai biancoscudati, ultima vittoria biancoscudata oltre due anni fa

MESSINA – Il Messina si avvicina alla decima giornata di campionato che la vedrà giocare in casa opposta al Monopoli. La formazione pugliese biancoverde, allenata da Alberto Colombo, occupa al momento il terzo posto in classifica a pari merito con Catania e Giugliano a quota 17 punti, solo due lunghezze dalla vetta solitaria del Benevento. Fischio d’inizio programmato alle ore 17:30 di domenica 20 ottobre.

Arbitro della sfida sarà il signor Fabio Rosario Luongo di Napoli, già direttore di gara del Messina lo scorso marzo al Franco Scoglio in quello scontro playoff perso malamente dai biancoscudati contro il Foggia. Diresse anche il Messina nelle trasferte in Serie D nel gennaio 2020 e maggio 2021 rispettivamente contro Castrovillari e San Luca, terminate entrambe 1-1. Non ha mai diretto il Monopoli.

L’avversario Monopoli

La formazione biancoverde ha segnato gli stessi gol del Messina in stagione, non tantissimi quindi, ma a fronte delle 10 reti ne ha subite soltanto 4, le ultime tre vittorie sono arrivate per 1-0. Delle cinque vittorie ottenute fin qui in stagione quattro sono state conquistate in trasferta, il Monopoli con 12 punti su quindici disponibili è la squadra che meglio si comporta lontano dalle mura amiche, dove invece ha raccolto appena cinque punti in quattro partite. Il Messina dal canto suo ha sprecato tanto al “Franco Scoglio” ma è ancora imbattuto in casa.

L’allenatore Alberto Colombo gioca perlopiù con un 3-5-2, a volte ha variato ma ha sempre mantenuto una retroguardia con in campo tre difensori centrali di ruolo. Una strategia che finora ha pagato visto che il Monopoli è la miglior difesa del girone C. Ex della gara proprio due difensori: Antony Angileri e Manuel Ferrini, quest’ultimo però è infortunato. Infortunati che ci sono anche dalla parte biancoscuata: Peppe Salvo deve restare ancora a riposo dopo l’intervento al naso, mentre gli altri assenti nella giornata scorsa a Trapani, Antonio Marino e Davide Petrucci, saranno valutati nei prossimi giorni.

Precedenti tra Messina e Monopoli

Il Messina non trova una vittoria contro i pugliesi da quattro partite consecutive, dal febbraio del 2022. Nella passata stagione il Monopoli pareggiò a Messina 1-1 recuperando il gol di Franco, al ritorno al “Vito Simone Veneziani” vittoria del Monopoli per 2-1. Due stagioni fa doppia sconfitta per i biancoscudati, all’andata in Puglia 2-0 per i locali, al ritorno gli ospiti prevalsero al Franco Scoglio per 1-0. Nella stagione 2021/2022 sconfitta all’andata per il Messina, facendosi ribaltare in una partita decisa con una sola rete di scarto. Al ritorno invece l’ultima vittoria contro i pugliesi e in casa per 2-1 firmata da Statella e Adorante prima che l’autogol di Carillo con la complicità di Lewandowski su un campo ai limiti della praticabilità.

