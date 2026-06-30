Messina. Slitta a settembre il Tāqa Festival

Per il meteo incerto il rinvio la giornata di talk, spettacolo e attività per i 25 anni del Cesv Messina

25 anni di attività a sostegno di chi aiuta, di progetti, incontri, formazione, animazione per tenere insieme chi opera nel terzo settore e il volontariato, chiamare al confronto le istituzioni, coinvolgere la cittadinanza in processi virtuosi di sostegno del sociale. E’ questa in estrema sintesi la storia del Cesv Messina che quest’anno compie appunto 25 anni e si prepara a festeggiare con il Tāqa Fest– Attiva l’energia. La giornata, prevista al parco urbano delle arti di Camaro, inizialmente prevista per venerdì 3 luglio, è slittata al prossimo 13 settembre e sarà anche una tappa di avvicinamento all’EsserCi Festival 2026, appuntamento ormai rodato della solidarietà.

Il rinvio del Fest, ecco perché

Ragione del rinvio le incerte condizioni meteo per la giornata di domani. “Per quanto fosse tutto già pronto – spiega Rosario Ceraolo, direttore del CESV Messina – tenuto conto dell’incertezza sulle condizioni meteorologiche, abbiamo scelto di rinviare la manifestazione così da garantire il massimo della sicurezza e della serenità allo svolgimento dell’iniziativa”.

La rete dell’iniziativa

Tāqa – che ha il patrocinio del Comune di Messina – è stata ideata dal CESV insieme con Arcigay Messina Makwan, CIRS Young, Consulta Studentesca Messina, Crescendo Incubatore, Gam – Gruppo Astrofili Messinesi, Letteraemme, Libera – Presidio di Messina, Messina Ciclabile, Associazione Mosaico, Officina del Sole, Normanno, Puli-AMO Messina, Talita Kum, Associazione Maria Regina e Associazione Mari e Monti, TeaLtro, The Messineser, UDU – Unione degli Universitari Messina e UniVersoMe.

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