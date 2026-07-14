Teatro. L’America di Fabio La Rosa sul palco di Spadafora

Sold out per il debutto dell'ultima opera del regista messinese. Si replica il 25 luglio

Sold out il teatro Grande Olimpo di Spadafora per il debutto de “L’America”, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata dall’attore e regista Fabio La Rosa con la sua compagnia Gramelot. Lo spettacolo ha conquistato la platea grazie all’equilibrio tra ricostruzione storica, intensità emotiva e una narrazione capace di toccare le corde più profonde dell’identità italiana.

La migrazione italiana

Al centro c’è la rievocazione dei fasti e dei drammi che hanno caratterizzato la grande migrazione degli italiani verso il continente americano. Attraverso una regia dinamica e una recitazione corale di forte impatto, lo spettacolo ha proiettato gli spettatori nelle atmosfere dei primi del Novecento, tra valigie di cartone e il sogno di un futuro migliore oltreoceano. Fabio La Rosa non si è limitato a mettere in scena un resoconto storico, ma ha voluto compiere una profonda operazione di recupero della memoria. Il focus della commedia si è concentrato sulla riscoperta e sulla salvaguardia dei valori della terra natia: sentimenti viscerali che gli emigranti portavano nel cuore, costretti a fuggire dalla propria patria non per scelta, ma per stringente bisogno, fame e povertà.

Dare voce a chi ha lasciato tutto

“Con ‘L’America’ ho voluto dare voce a chi ha dovuto lasciare tutto pur di sopravvivere, ma non ha mai reciso il legame invisibile con le proprie radici”, ha dichiarato il regista e attore Fabio La Rosa al termine dello spettacolo. “La povertà materiale di quei tempi era contrapposta a una straordinaria ricchezza di valori spirituali, dignità e senso della famiglia. Portare questa storia sul palco del Grande Olimpo significa rendere omaggio ai nostri nonni e ricordare da dove veniamo, soprattutto in un’epoca in cui il tema delle migrazioni è più attuale che mai”.

Le repliche

Alla fine dello spettacolo i grandi applausi del pubblico per tutta la compagnia hanno promosso il progetto di La Rosa. Lo spettacolo sarà replicato sabato 25 luglio sempre al teatro Grande Olimpo di Spadafora

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