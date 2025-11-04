Pd, il dialogo possibile con De Luca e Basile nell’interesse di Messina

I risultati di stampo progressista delle giunte De Luca e Basile dovrebbero indurre il Pd a riflettere sulla sua intransigente opposizione

di Pippo Trimarchi

Il Pd ha condotto e continua a condurre un’opposizione senza sconti alla giunta De Luca e a quella Basile. Un’analisi fondata su evidenze riscontrabili dimostra, però, che la strategia politica del partito attualmente guidato dal segretario Hyerace contrasta, paradossalmente, una condotta amministrativa orientata ad una visione che dovrebbe essere cara non solo al Pd ma addirittura alla componente più progressista e ambientalista della coalizione di Centrosinistra. Tanto è vero che è finita più volte sotto gli strali dell’aggregato conservatore che ancora, dopo tanti disastri compiuti, vuole rimettere le mani sulla città, approfittando magari della recente apertura di De Luca al centrodestra. Veniamo al dunque.

Mobilità: favorire il mezzo pubblico rispetto alle auto private

Sul fronte della mobilità, le giunte De Luca e Basile hanno perseguito una strategia orientata a privilegiare il mezzo pubblico rispetto al mezzo privato al fine di contenere l’inquinamento acustico e atmosferico e migliorare la qualità della vita. Al centro del sistema è stato collocato il pedone e non la macchina, atavico riferimento di tanti messinesi. Una scelta non facile, combattuta in ogni modo da chi non intende scrollarsi di dosso le vecchie abitudini che tanto male hanno fatto e fanno alla città.

Le isole pedonali

Elemento fondante di questa politica della mobilità non più autocentrica, sono le isole pedonali. Per anni precedenti amministrazioni hanno ceduto alle pressioni dei commercianti che le avversavano. Il riferimento va soprattutto al viale S. Martino. Su questo fronte le amministrazioni De Luca e Basile hanno tenuto duro. Grazie a questa determinazione, oggi assistiamo ai lavori per la riqualificazione del viale che tanti consensi stanno riscuotendo, anche tra i commercianti. Qualcuno, legittimamente, ha eccepito qualcosa sulla qualità delle scelte progettuali ed esecutive. Non si può sottacere, però, il meraviglioso colpo d’occhio di un centro urbano restituito finalmente alla piena fruizione di cittadini e famiglie. Cosa c’è di più progressista di questo?

La azioni a supporto delle famiglie

Messina non ha mai avuto un vero e proprio servizio di scuolabus. I deboli tentativi compiuti in passato sono sostanzialmente naufragati e non hanno mai fornito alle famiglie una vera alternativa all’utilizzo dell’auto per accompagnare i figli a scuola. Negli ultimi anni, grazie all’incarico affidato a Messina Social City, la situazione è decisamente cambiata. E così quest’anno sono 900 i bambini che usufruiscono dello scuolabus, affrancando i genitori da un’incombenza non facile da conciliare con gli impegni di lavoro e liberando il traffico da tante auto.

Importante si sta rivelando, anche, l’impegno per realizzare nuovi asili nido, un presidio fondamentale per tentare di contenere il fenomeno della denatalità. Sino al 2018 Messina poteva contare su tre strutture per bambini. Adesso sono sette. Con quelli in via di realizzazione, presto arriveremo a undici. A questi vanno aggiunti i nove recentemente finanziati. Queste attività non sono anch’esse tipiche di una concezione amministrativa cara al Centrosinistra?

Le assunzioni al Comune e nelle partecipate

Nei sette anni di mandato di De Luca e Basile, sono state assunte, con procedure pubbliche, 2.423 persone tra Comune e partecipate. Con riferimento a queste ultime, Atm S.p.A. ha inserito in organico 339 persone, di cui 283 operatori di esercizio e ben 102 donne, con un’età media del personale scesa a 46 anni rispetto ai 54,25 del 2020. Messina Servizi ha assunto 367 nuovi lavoratori. Messina Social City, infine, ha portato a termine la stabilizzazione di 302 operatori che si sono aggiunti ai 492 transitati in azienda al momento della sua costituzione. Va sottolineato, poi, che, con la prossima conclusione del concorso per agenti della Polizia Municipale, arriveranno ulteriori 100 assunzioni. L’Atm ha avviato, infine, la selezione per titoli ed esami di altri trenta autisti.

E’ come se a Messina avesse aperto una grande azienda

Per rendere bene la dimensione numerica delle assunzioni portate a termine dalle Giunte De Luca e Basile è come se a Messina avesse aperto una grande azienda internazionale come la Technogym o la Safilo.

Detto ciò, la grave crisi occupazionale continua ad essere un problema da risolvere e serve uno sforzo complessivo di sistema per riconvertire una situazione che costringe tanti nostri ragazzi a lasciare a malincuore la loro terra.

Per completezza di informazione, va evidenziato che il Comune ha potuto effettuare le assunzioni grazie alla predisposizione del piano di Riequilibrio e alla sua approvazione da parte della Conte dei Conti. Con questo procedimento è stato evitato il dissesto e si è avviato il processo di risanamento finanziario di Palazzo Zanca.

Gestione dei rifiuti e pulizia delle strade

Le amministrazioni De Luca e Basile hanno ereditato dalle giunte precedenti una situazione disatrosa e perennemente emergenziale della gestione dei rifiuti. Ricordiamo tutti, sino all’epoca dell’ambientalista amministrazione Accorinti, i rifiuti accatastati per strada, come ancora oggi succede in alcune città metropolitane come Palermo. Adesso tutto ciò appartiene agli incubi del passato. Non ci ammorbano più gli immondi cassonetti per strada. Lo spazzamento manuale e meccanico fa vedere i suoi effetti e la raccolta differenziata partita da un misero 18% ha raggiunto quasi il 60%.

Il successo del porta a porta

Quest’ultimo importante risultato è il frutto del sistema di raccolta porta a porta, inizialmente accolto da qualcuno con scetticismo anche per il sostanziale insuccesso che si era registrato con l’amministrazione Accorinti. Invece, nonostante le difficoltà legate alla conformazione orografica e urbanistica di Messina, il sistema ha funzionato e continua a farlo seppur con qualche momentaneo disservizio, al quale va senz’altro posto rimedio ma che si può considerare fisiologico. Rimane il grave problema delle discariche abusive di rifiuti, che ancora l’amministrazione Basile, nonostante l’impegno profuso, non è riuscita a risolvere del tutto. L’inciviltà di alcuni cittadini è pervasiva e difficile da estirpare ma non bisogna cedere.

Politiche ambientali e bandiera blu

Messina è stata la prima città metropolitana ad ottenere il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Questo risultato può essere considerato il punto di sintesi delle buone politiche ambientali messe in atto dalle giunte De Luca-Basile. Infatti al suo raggiungimento hanno contribuito la maggiore efficienza del trasporto pubblico e della gestione dei rifiuti e i miglioramenti ottenuti sul fronte della qualità delle acque di balneazione.

Maregrosso e il Ringo

L’impegno dell’Amministrazione comunale a favore del mare si estende a tutto il litorale. Bisogna, a questo proposito, ricordare che è in corso l’attività di risanamento della spiaggia di Maregrosso, per anni abbandonata al degrado. Quando questo lavoro sarà completato e finalmente sarà anche dichiarata la balneabilità, il fronte-mare urbano fruibile dai cittadini aumenterà in modo decisivo a beneficio della qualità della vita e di un possibile sviluppo turistico. La spiaggia del Ringo è un incoraggiante precedente in questa direzione e dimostra come la vita di un comprensorio possa cambiare in meglio con l’impegno giusto.

Alberi, impianti fotovoltaici e illuminazione a led

Con il progetto Foresta Me, tanto avversato da coloro che lamentano la perdita di parcheggi, sono stati piantati un migliaio di nuovi alberi nel centro cittadino. Alcuni non hanno attecchito e sono stati sostituiti. Vanno sottolineati, poi, i lavori di recupero e valorizzazione di Villa Dante e l’apertura del suggestivo Parco Aldo Moro. Di sicura rilevanza ambientale sono, inoltre, le diverse installazioni di impianti fotovoltaici su edifici pubblici e scolastici, sottoposti anche ad opere di efficientamento energetico. Su quest’ultimo fronte è stata condotta un’analoga azione sull’illuminazione stradale, ampliata e rinnovata con lampade a led che assicurano un significativo risparmio dei consumi elettrici. Si può fare ed è previsto che si faccia ancora di più, ma tutto questo non è espressione concreta di una gestione ecosostenibile del territorio?

I difetti personali di De Luca

Le realizzazioni sin qui descritte, con una disamina invero parziale, sarebbero il fiore all’occhiello di qualunque amministrazione di Centrosinistra. Per questo è difficile comprendere l’irriducibile avversione del Partito Democratico verso un’esperienza amministrativa che ha obiettivamente cambiato la città. Certo De Luca ha un pessimo carattere, lo ha ammesso lui stesso. Ha un modo di proporsi aggressivo e tante volte oltre ogni limite di buona educazione. Le sue ondivaghe strategie politiche non possono essere facilmente digerite da chi ha un orientamento politico definito. Gestisce il consenso con modalità che qualcuno giudica clientelari. Governa il suo movimento con modalità verticistiche, lasciando, tuttavia, che la classe dirigente da lui selezionata abbia modo di esprimere le sue qualità, seppur in un quadro decisionale riferibile al capo del movimento.

Si possono negare i risultati raggiunti?

Sono tutte connotazioni che non vanno trascurate anche se, purtroppo, sono in parte connaturate a tutta la politica, che deve cambiare al più presto se ha a cuore la democrazia. Ma il modo di essere di De Luca, per molti versi inaccettabile, può oscurare i risultati raggiunti? Basta per considerarlo un nemico giurato, come fa il PD? Ritengo francamente di no. Anche perché Basile da sindaco della città ha introdotto modalità di comportamento ben più concilianti del suo mentore politico e ha cercato di pacificare il confronto politico.

Riconoscere i meriti, incalzare sui ritardi

In realtà sarebbe molto meglio se il PD, con onestà intellettuale, riconoscesse la qualità del lavoro amministrativo sin qui svolto a vantaggio di Messina e, in modo costruttivo, concentrasse il suo lavoro di opposizione sui ritardi e le criticità che lo stesso De Luca ha intravisto e che lo hanno, opportunamente, convinto ad intervenire. Il Partito Democratico potrebbe, anzi dovrebbe proporre soluzioni e manifestare concretamente una visione di città che non si riduca alla battaglia contro il ponte. Ci sono tanti giovani che ancora aspettano di coltivare la loro speranza in un futuro migliore e il PD dovrebbe essere un loro punto di riferimento.

Le prossime elezioni amministrative

Cateno De Luca, nella sua ultima apparizione pubblica in città ha chiarito che alle prossime elezioni amministrative il candidato sindaco sarà Basile e non intende affatto sacrificarlo sull’altare del dialogo aperto con il Centrodestra a livello regionale e nazionale. La strada però è stretta e la voglia di potere di certi ambienti messinesi può costituire una brutta gatta da pelare. In questa dinamica il Pd e il Centrosinistra quale partita intendono giocare? Legittimamente si impegneranno a sostenere un loro candidato sindaco ma l’area di consenso appare piuttosto asfittica, considerata anche la debole presenza sul territorio della coalizione progressista. Né si può pensare di vincere le elezioni aggregando le multiformi antipatie personali verso De Luca.

Il possibile assalto al cambiamento di chi vuole ritornare al passato

In ogni caso, però, il cambiamento che Messina ha conosciuto andrebbe messo in sicurezza. Anzi andrebbe rafforzato, focalizzando bene le situazioni da migliorare e soprattutto definendo una prospettiva che incida positivamente sul disagio economico di Messina e dei messinesi. In questo quadro il Pd, come capofila della sua coalizione, è chiamato a svolgere un ruolo decisivo, già in questa fase che ci separa dalla consultazione elettorale. Bisognerebbe dialogare di più con l’amministrazione Basile, com’è stato fatto in occasione dell’approvazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), senza lesinare le critiche. Questo esalterebbe la componente identitaria del Pd nella sua connotazione costruttiva e non l’annegherebbe in una tattica di opposizione che ha l’inutile sapore di gioco delle parti. Inoltre, si eviterebbe il possibile, fatale errore di consentire alle forze conservatrici di questa città di utilizzare il consenso elettorale di De Luca come grimaldello per rientrare nella cabina di comando di Messina.