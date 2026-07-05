 Wrestling a Messina, serata imperdibile al Centro Sportivo Punto Verde di Camaro

Wrestling a Messina, serata imperdibile al Centro Sportivo Punto Verde di Camaro

Simone Milioti

Domenica 19 luglio l'Aics Messina e il Messina Wrestling Team organizzano un evento ad accesso gratuito

MESSINA – Messina si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato allo sport e all’intrattenimento. Domenica 19 luglio il Centro Sportivo Punto Verde di Camaro sarà il palcoscenico di un imperdibile evento di wrestling dal vivo, organizzato da Aics Messina e Messina Wrestling Team, che inizierà alle ore 20:45 con ingresso gratuito agli spettatori.

L’iniziativa offrirà al pubblico uno spettacolo ricco di adrenalina, emozioni e colpi di scena, con la partecipazione di atleti di caratura internazionale, pronti a dare vita a incontri spettacolari e coinvolgenti. Tecnica, atletismo e intrattenimento si fonderanno in una serata pensata per soddisfare gli appassionati del wrestling, ma anche famiglie e curiosi, che desiderano vivere da vicino uno show capace di unire spettacolarità e agonismo. Sul ring si alterneranno alcuni dei protagonisti del panorama, regalando sfide avvincenti in un’atmosfera di grande partecipazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere il wrestling sul territorio e offrire alla città una manifestazione di qualità, aperta a un pubblico di tutte le età. Gli organizzatori invitano cittadini, sportivi e appassionati a partecipare numerosi a una serata che si preannuncia ricca di emozioni, divertimento e tanta azione.

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PalaCultura, MESSINA

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