Basket School Messina, primo giorno di scuola per gli scolari di coach Sidoti

La formazione cittadina che affronterà il prossimo campionato di basket di Serie B Interregionale ha iniziato la preparazione al PalaRitiro casa del Castanea

MESSINA – Sono giunti in città nei giorni scorsi tutti gli atleti che comporranno il roster della Basket School Messina. Da ieri pomeriggio poi l’inizio della preparazione agli ordini di coach Sidoti ed erano presenti anche i dirigenti Vita e Donia ad accogliere i cestisti. Gli scolari hanno trovato casa al PalaRitiro, casa del Castanea Basket, e la società che affronterà il prossimo campionato di B Interregionale ci tiene a ringraziare la società gialloviola che ha ha messo a disposizione il proprio impianto, con lavori per ammodernarlo sempre in corso, in attesa che il Comune restituisca alla città e di conseguenza agli scolari la loro casa, il PalaTracuzzi.

Il roster della Basket School Messina

1 Andrea Lo Iacono, guardia classe 2003

4 Leonardo Marinelli, play classe 2004

5 Riccardo Pio Vinciguerra, ala/guardia 195 cm classe 2002

7 Gianmarco Iannicelli, ala/pivot 202 cm classe 2002

8 Giordano Chakir, pivot 205 cm classe 1998

11 Hamish Warden, ala/centro classe 1999

14 Matteo Fei, ala 196 cm classe 2006

23 (o 6?) Giorgio Busco, capitano play classe 1995

27 Gabriele Serraino,

77 Srdan Sakovic, pivot 210 cm classe 2005

